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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يصدق على ترقية الحاصلين على شهادة الصلاحية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:54 ص
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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رفع الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مذكرة عرض لمحافظ أسوان، بعد مقابلته عددًا من المعلمين المتضررين من قرار ترقيتهم والمعروفة قضيتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بـ "ارفعوا الظلم عند دفعة 2013".

وتضمنت المذكرة تظلم 1085 من المعلمين العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، من قيام المديرية بترقيتهم اعتبارًا من تاريخ صدور قرار المحافظ رقم 78 لسنة 2020 وليس من 1-1-2019، طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 44 لسنة 2020.

وبناء عليه، صدق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على قيام مديرية التربية والتعليم بأسوان بترقية الحاصلين على شهادة الصلاحية اعتبارًا من 1-1-2019، طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 44 لسنة 2020 بعد التأكد من استيفاء المُرقين باقى متطلبات الترقية طبقًا لما جاء بقرار المحافظة رقم 78 لسنة 2020.

ومنح المرقين بدل الاعتماد المقرر وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار المحافظة رقم 78 لسنة 2020.

ومن جانبه، قدم وكيل الوزارة (نيابة عن معلمى أسوان) الشكر والتقدير للواء أشرف عطية المحافظ الإنسان على سرعة الاستجابة، وحل مشكلة سببت ضررًا معنويًا وماديًا وقع على بعض المعلمين، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للزملاء المعلمين الذين شملهم القرار، معربًا عن سعادته برفع الضرر الذى وقع عليهم.

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