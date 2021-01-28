3906 إصابات جديدة بكورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 76 وفاة و3906 إصابات بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 2553، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 285908.وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قرر في 21 يناير الحالي تمديد حالة الإقفال الشامل حتى الثامن من فبراير المقبل، بعد أن كان مقررا أن ينتهي يوم 24 يناير.وكان موقع "النهار.نت" أفاد في 24 يناير بأن الأسرة في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد أصبحت مشغولة بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى وجود نقص شديد في خزانات الأكسجين وأجهزة التنفس، والأطقم الطبية.