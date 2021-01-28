إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالمنيا

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالقرب من كمين الصفا على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا وتم نقلهم للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العامـ وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.