الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته على انخفاض.وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 98.85 نقطة، أي 2.57 بالمئة ليغلق عند 3750.77 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 355.46 نقطة، أي 2.61 بالمئة، إلى 13270.60 نقطة.وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 633.87 نقطة، أي 2.05 بالمئة، إلى 30303.17 نقطة.