رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

آبل تتفوق على أمازون كأعلى علامة تجارية من حيث القيمة

الخميس 28/يناير/2021 - 06:11 ص
آبل
آبل
وكالات
طباعة
تفوقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل على كل من أمازون وجوجل لتصبح صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم لأول مرة منذ 2016 بعد أن زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 87% إلى 4.263 مليار دولار، وفقا لتقييم شركة براند فاينانس البريطانية لاستشارات تقييم العلامات التجارية.

وجاءت أمازون في المركز الثاني بقيمة 2.254 مليار دولار وجوجل في المركز الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية 2.191 مليار دولار.

وظلت إمبراطورية البرمجيات وخدمات الكمبيوتر مايكروسوفت في المركز الرابع بعد زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 20% إلى 4.140 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاءت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج، تلتها سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت في المركز السادس، في حين
ظلت فيسبوك في المركز السابع.

واستحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد من قيمة العلامات التجارية وفقا لتصنيف 2021 حيث مثلت هذه الشركات نحو 14% من إجمالي قيمة العلامات التجارية لمختلف الشركات، وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لـ 47 شركة نحو تريليون دولار، وبالتحديد 9.989 مليار دولار.

موضوعات متعلقة

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

«الغيرة القاتلة».. 3 تلميذات يسممن زميلاتهن المتفوقات بالإسكندرية

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021

مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

محمد سند: سنعود أقوى فى الأوليمبياد

مدرب الدانمارك: لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب مصر

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى

هشام عبد الدايم: الملخص من أهم العناصر فى المقال العلمى