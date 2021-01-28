آبل تتفوق على أمازون كأعلى علامة تجارية من حيث القيمة

تفوقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل على كل من أمازون وجوجل لتصبح صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم لأول مرة منذ 2016 بعد أن زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 87% إلى 4.263 مليار دولار، وفقا لتقييم شركة براند فاينانس البريطانية لاستشارات تقييم العلامات التجارية.وجاءت أمازون في المركز الثاني بقيمة 2.254 مليار دولار وجوجل في المركز الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية 2.191 مليار دولار.وظلت إمبراطورية البرمجيات وخدمات الكمبيوتر مايكروسوفت في المركز الرابع بعد زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 20% إلى 4.140 مليار دولار.وفي المركز الخامس جاءت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج، تلتها سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت في المركز السادس، في حينظلت فيسبوك في المركز السابع.واستحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد من قيمة العلامات التجارية وفقا لتصنيف 2021 حيث مثلت هذه الشركات نحو 14% من إجمالي قيمة العلامات التجارية لمختلف الشركات، وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لـ 47 شركة نحو تريليون دولار، وبالتحديد 9.989 مليار دولار.