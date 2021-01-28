تراجع مخزون النفط الأمريكى بمقدار 9.91 مليون برميل خلال أسبوع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرةمساء الاربعاء، تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 يناير الحالي بمقدار 91.9 مليون برميل ليصل إلى 7.476 مليون برميل.في الوقت نفسه ارتفع مخزون البنزين خلال الأسبوع نفسه بمقدار 47.2 مليون برميل إلى 7.247 مليون برميل. وتراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 820 ألف برميل إلى 8.162 مليون برميل خلال الأسبوع المتنهي في 22 يناير الحالي.