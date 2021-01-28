اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

يفتتح اليوم بقاعة سفرخان للفن التشكيلي٬ معرض "حقول السماء" للفنان إبراهيم خطاب، والذي يستمر حتى 18 فبراير المقبل.وبحسب إدارة الجاليري عن المعرض: كان المصريون القدماء مفتونين بالارتباط الإلهى الذى يتمثل فى كل شيء من الزراعة إلى الموت إلى الحكمة وما بعدها.كان من خلال معرفتهم التي لا مثيل لها من النجوم والتأثيرات الفلكية التي كانت قادرة على إلقاء الضوء في مفاهيم السكينة الروحية والتنوير، وبالتالي نرى معظم عجائبهم من خلال هذا الاتصال الذى يفضى إلى السلطة السيادية الإلهية، إنها حالة الوجود حيث يتم تطهير المرء وإعادة وتنشيطه من خلال التخلص من جميع القيود الزمنية الدنيوية التافهة للحياة البدنية مقابل هدف أعلى روحانية.يغوص الفنان في موضوع جوهري من التنوير والذات العليا، وذلك باستخدام إلهام الحالة التي يصل فيها المرء إلى مركز أعلى من التنوير غير المادي، بل هي حالة معينة يختبر فيها أولئك الذين هم على طريق إعادة اكتشاف روحانية الضوء السماوي من السلطة العليا.وتعتبر مجموعة خطاب الأخيرة تتطورا طبيعيا وكانت بداياته الأولى إحياء وإعادة تراثنا من الثقافة الفرعونية والتأكيد على أهميتها الخالدة واستمراريتها في الحداثة.