بلينكن: أمريكا لن تعود للاتفاق النووى إلا إذا أوفت إيران بالتزاماتها

نبه وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني؛ إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".وقال "بلينكن" في أول مؤتمر صحفي له: "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".