الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى

يحتفل صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ في بث مباشر عبر "فيسبوك"٬ بذكرى 25 يناير٬ حيث يستعرض الصالون في هذه الأمسية "يناير في تاريخنا".ويشارك بالمداخلات كل من: الدكتور محمد عفيفي٬ أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة٬ والمؤرخ سامح جميل٬ والكاتب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان٬ والكاتبة حياة الشيمي٬ والكاتب سمير حسني.يذكر أن ثورة 25 يناير 2011 كانت علامة فارقة في تاريخ مصر السياسي المعاصر٬ حيث اتجهت أنظار العالم كله صوب مصر وشعبها الذى حلم بالتغيير، وكان له ما أراد، فبعد 18 يوما (25 يناير 2011: 11 فبراير 2011) دخلت مصر مرحلة جديدة عنوانها الرئيسى "انتصار إرادة الشعب".وكما أكدت ديباجة الدستور: فإن ثورتى 25 يناير - 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا.