أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

ذكرت مجلة الموعد، في تقرير لها، أن الفنان الكبير رياض القصبجي توكأ على عصاه وزوجته وذهب إلى أنور أحمد بصفته نائبًا لرئيس جمعية أصدقاء الفنانين، وراح رياض يبكي مثل الأطفال، وكان يطلب معونة من الجمعية حتى يعالج نفسه، ويطعم زوجته، ويعلم ابنه.رياض القصبجي كان قد مضى عليه عامين في أيامه الأخيرة مشلول الحركة ولا معين له، وكل دخله كان عشرة جنيهات تصرفها له نقابة الممثلين أول كل شهر، بينما تصرف النقابة المئات من الجنيهات لأعضائها.رياض القصبجي كان يعاني من إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر؛ نتيجة ارتفاع ضغط الدم، ولم يستطع أن يغادر الفراش، ولم يتمكن أيضًا من سداد مصروفات العلاج.