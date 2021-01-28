يوفنتوس يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على سبال

تأهل يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه الكبير ضيفه سبال، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من الكأس.سجل رباعية اليوفي كل من ألفارو موراتا بالدقيقة 16 من ركلة جزاء، وجيانلوكا فرابوتا في الدقيقة 33، وديان كولوسيفسكي في الدقيقة 78، وفيديريكو كييزا بالدقيقة 94.بهذا الفوز تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي من البطولة، ليصطدم بغريمه إنتر ميلان الذي تأهل بعد إقصائه لميلان.