وفاة الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان عن عمر يناهز 94 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان مساء الأربعاء عن عمر يناهز 94 عامًا حسبما قالت وكيلتها الإعلامية في بيان.وأضافت الوكيلة الإعلامية جولييت جرين، أن الممثلة الشهيرة الحائزة على ثماني جوائز جرامي وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (ذا لاست بيكتشر شو) "آخر عرض صور" توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا.