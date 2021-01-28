حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 28 يناير 2021
الخميس 28/يناير/2021 - 12:29 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 يناير، وفيما يخص برج الجدي قالت:
مهنيًا: تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروّي وعدم المواجهة، قد تبوح بسرّ إلى أحد المقرّبين، أو تخطو خطوة ترضي طموحك.
عاطفيًا: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيدًا ولا تدخل في دوامة الشك وتأكد أن الحبيب يعشقك.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًا وجسديًا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.
مهنيًا: تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروّي وعدم المواجهة، قد تبوح بسرّ إلى أحد المقرّبين، أو تخطو خطوة ترضي طموحك.
عاطفيًا: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيدًا ولا تدخل في دوامة الشك وتأكد أن الحبيب يعشقك.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًا وجسديًا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.