حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 28 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 يناير، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: تبتسم لك الحظوظ، لكن عليك الهدوء والتروّي وعدم المواجهة، قد تبوح بسرّ إلى أحد المقرّبين، أو تخطو خطوة ترضي طموحك.عاطفيًا: تملك الكثير من المؤهلات في الحب، ولكن عليك أن تعرف كيف تستغلها جيدًا ولا تدخل في دوامة الشك وتأكد أن الحبيب يعشقك.صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًا وجسديًا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.