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محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 28 يناير 2021

الخميس 28/يناير/2021 - 12:28 ص
برج العذراء
برج العذراء
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 يناير، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: عليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليك، وبذلك يمكنك أن تقدم عملًا أفضل لتمويل مشروعك الجديد.

عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة بالشريك، لذا عليك أن تكون ذكيًا وأن تعرف كيف تتخطى العقبات معه.

صحيًا: يفترض أن تتنبّه أكثر إلى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى.

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