«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

قالت الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، في حوار معها لمجلة الكواكب: "نعم رفضت أن أكون أمًا لعبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا".وبررت فخر الدين رفضها بأنها مريضة بالكبد وأنها مشغولة جدا في أعمالها، وفيلم الخطايا يطالبها بالتمثيل من أول دقيقة لآخر دقيقة طوال شهرين كاملين، إن حدث وتمكن حسن الإمام من إخراجه في شهرين، وأكملت فخر الدين بأنها ترفض أن تصبغ شعرها باللون الأسود.وتابعت: "لا استسيغ أن أكون أمًا لعبد الحليم حافظ بعد أن ظهرت أمامه في فيلم وتبادلت معه 22 قبلة وهو دوري في فيلم حكاية حب".