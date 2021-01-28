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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوتيوبر أحمد حسن يتهم فتاة باستدراجه لشقتها لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:23 ص
اليوتيوبر أحمد حسن
اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب
مريم جبل
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حرر اليوتيوبر أحمد حسن، بلاغًا في قسم شرطة الهرم اتهم فيه صديقة له باستدراجه إلى شقته، وإرغامه بواسطة شخصين على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ فتح التحقيقات وسماع أقوال المبلغ.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه أحمد حسن، ويعمل يوتيوبر إلى قسم شرطة الهرم لتحرير محضر قال فيه، إن "ولاء. س" استدرجته إلى شقتها بعدما أوهمته أنها تود تناول وجبة العشاء معه في شقتها بحدائق الأهرام، وفور صعوده إلى شقتها فوجئ بشخصين يوثقانه بالحبال، ويقومان بتهديده حتى تمكنا من إرغامه على توقيع إيصالات أمانة ودفاتر مالية، ليقوما بإطلاق سراحه، فتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

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