حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 28 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 يناير، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل، باستطاعتك إحراز تقدم في العمل، اليوم مناسب لاختبار مواضيع جديدة تثير اهتمامك.عاطفيًا: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطرابًا وصراعًا داخليًا.صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي لتبين للآخرين أنك لا تهتم بما ينصحك به الطبيب.