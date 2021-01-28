فض فرح شعبى وضبط 5 مقاهٍ مخالفة بمركز إطسا بالفيوم

أجرى خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، جولة ميدانية ليلية بقرى المركز؛ لتفقد الشارع وكذلك المرور على المقاهي والمحال التجارية، للوقوف على مدى تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأثناء الجولة بمدينة إطسا تم فض فرح شعبي بقرية اهريت التابعة لقرية جردو، وإنهاء الفرح على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لقرارات الدولة المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما تم ضبط 3 مقاهٍ بقرية اهريت التابعة لقرية جردو و2 مقهى بمدينة إطسا تعمل بالمخالفة لقرارات الدولة من تقديم الشيشة للمواطنين وعدم مراعاة التباعد، ومن ثم وتم التحفظ على 31 شيشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.وشدد رئيس المركز، على رؤساء الوحدات المحلية القروية بدائرة المركز بالمرور اليومي على المقاهي والمحال المخالفة والمتابعة من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتنبيه بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا للقرارات المنظمة لذلك.