رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض فرح شعبى وضبط 5 مقاهٍ مخالفة بمركز إطسا بالفيوم

الخميس 28/يناير/2021 - 12:21 ص
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أجرى خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، جولة ميدانية ليلية بقرى المركز؛ لتفقد الشارع وكذلك المرور على المقاهي والمحال التجارية، للوقوف على مدى تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء الجولة بمدينة إطسا تم فض فرح شعبي بقرية اهريت التابعة لقرية جردو، وإنهاء الفرح على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لقرارات الدولة المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تم ضبط 3 مقاهٍ بقرية اهريت التابعة لقرية جردو و2 مقهى بمدينة إطسا تعمل بالمخالفة لقرارات الدولة من تقديم الشيشة للمواطنين وعدم مراعاة التباعد، ومن ثم وتم التحفظ على 31 شيشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشدد رئيس المركز، على رؤساء الوحدات المحلية القروية بدائرة المركز بالمرور اليومي على المقاهي والمحال المخالفة والمتابعة من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتنبيه بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا للقرارات المنظمة لذلك.
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى

موضوعات متعلقة

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

اليوتيوبر أحمد حسن يتهم فتاة باستدراجه لشقتها لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

يوفنتوس يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على سبال

فرنسا تفوز على المجر وتصعد لنصف نهائى مونديال اليد

مونديال اليد.. إسبانيا تفوز على النرويج 31-26 وتتأهل لمواجهة الدنمارك

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هشام عبد الدايم: الملخص من أهم العناصر فى المقال العلمى

قريبًا «مسارات الفكر والحياة» فى نسخته العربية عن دار ظلال

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية

صدور رواية «استدعاء ذاتى» للأمريكى بليك كراوتش