رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يتوعد فلول النظام السابق

الخميس 28/يناير/2021 - 06:22 ص
الشيخ منصور
الشيخ منصور
أ ش أ
طباعة
توعد الفريق شرطة عزالدين الشيخ منصور، مدير عام قوات الشرطة السودانية، فلول النظام البائد بمواجهة "قوية وحازمة"، بسبب ما يقومون به من "أعمال عدائية تؤرق الأمن سواء في الولايات أو العاصمة".

وعقد مدير عام قوات الشرطة السودانية وعضو لجنة تفكيك النظام السابق وجدي صالح، مؤتمرا صحفيا مساء أمس، على خلفية تعرض مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بمدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، اليوم إلى التعدي من قبل بعض فلول النظام السابق.

وقال مدير عام الشرطة السودانية، إنه فور حدوث التعدي تم عقد اجتماع للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري بقيادة الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وضم الاجتماع وزيري الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن، والداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله، وأعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، وأعضاء لجنة إزالة التمكين المركزية، حيث تمت مناقشة الأمر بصورة مستفيضة.

وأوضح الفريق شرطة عزالدين الشيخ، أنه تم إصدار عدد من القرارات والتوجيهات التي تكفل الحماية الأمنية لكل مقرات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحماية منسوبي تلك اللجان، والممتلكات التي تضع اللجنة عليها يدها، سواء في المركز أو الولايات، حتى يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل.

وأضاف أن الحادث الذي تم في بورتسودان اليوم مرفوض، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بعملها وفق الدستور والقانون، وأصبحت هناك محكمة يمكن الاستئناف أمامها ضد أعمال اللجنة.

ودعا أي شخص يعتقد أنه مظلوم بأن يتبع المسار القانوني من أجل نيل حقوقه، مشددا على أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بحماية الثورة، وجموع الشعب السوداني وكل من يعمل على تحقيق أهداف ومقاصد الثورة.

من جانبه، قال وجدى صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أن ما يقوم به فلول النظام البائد "لن يثني اللجنة عن عملها"، مؤكدا أن من أهم أهداف الثورة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية.

وأضاف أن الشعب السوداني يؤمن بأنه لا عودة للنظام القديم في المشهد السياسي، لافتا إلى أن بعض فلول النظام البائد في ولاية سنار (شرق السودان) حاولوا الاعتداء على اللجنة مستغلين الضائقة المعيشية، وتم تسليمهم للعدالة.

وقال إنه في تصرف مشين قام بعض فلول النظام البائد بالبحر الأحمر، باقتحام مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واجتماعها، رغم الوجود الأمني، ونادوا بعودة النظام القديم.

موضوعات متعلقة

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

المؤبد لخادمة قتلت ابنها بمساعدة زوجها بالإسكندرية

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021

مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

محمد سند: سنعود أقوى فى الأوليمبياد

مدرب الدانمارك: لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب مصر

أيام زمان

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى

هشام عبد الدايم: الملخص من أهم العناصر فى المقال العلمى