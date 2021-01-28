مدرب الدانمارك: لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب مصر

أعرب نيكولاي ياكوبسن، المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن سعادته بالتأهل الصعب إلى نصف نهائي بطولة العالم لرجال اليد بعد مباراة قوية أمام منتخب مصر.وحسم منتخب الدنمارك تأهله إلى نصف النهائي للدفاع عن لقب بطولة العالم بعد الفوز بالرميات الترجيحية 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأربعة أشواط الإضافية بالتعادل 35-35.وقال ياكوبسن في المؤتمر الصحفي: "سعداء جدا بالتأهل إلى نصف النهائي بعد تلك المباراة الصعبة".وأشار ياكوبسن إلى أن "المباراة كانت متكافئة بين الفريقين حتى النهاية وتأرجحت بين الجانبين حتى حسمتها الرميات الجزائية"، مضيفًا: "ارتكبنا أخطاء غير مقبولة في الوقت الإضافية تسببت في ضياع الفوز، ثم ارتكبت مصر خطأ غير مقبول آخر تسبب في تعادلنا".واختتم تصريحاته: "لا أخشى من لعب 20 دقيقة إضافية على الحالة البدنية في نصف النهائي، لعبنا أول مباريات بصورة جيدة وسنكون في حالة بدنية جيدة".من جانبه، قال ماجنوس يينسين، لاعب الدنمارك إن "مصر لعبت جيدا طوال اللقاء لذلك كانت المباراة صعبة... وذهبنا إلى وقتين إضافيين وزادت المهمة صعوبة لكن سعداء جدا بما حققناه والتأهل في النهاية.. الآن تركيزنا على مواجهة نصف النهائي واستمرار الدفاع عن اللقب".