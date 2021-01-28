فرنسا تفوز على المجر وتصعد لنصف نهائى مونديال اليد

تأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر 2021، بعد الفوز على المنتخب المجري بنتيجة 35 - 32.وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري بنتيجة 14 - 12، قبل أن يتدارك المنتخب الفرنسي خسارته ويستطيع التعادل مع أحداث الشوط الثاني بنتيجة 30 - 30.ولجأ المنتخبان للوقت الإضافي والذي نجح الديوك في إنهائه لصالحهم بنتيجة 35 - 32، ويصعدوا لنصف النهائي.وحصل بينس بانهيدي لاعب دائرة المنتخب المجري على أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة منتخب بلاده بعدما سجل 6 أهداف.ويلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي مع نظيره السويدي والذي صعد على حساب منتخب قطر بعدما فاز بنتيجة 35-23.ويقام نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على صالة استاد القاهرة الدولي.