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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

فرنسا تفوز على المجر وتصعد لنصف نهائى مونديال اليد

الخميس 28/يناير/2021 - 12:17 ص
المنتخب الفرنسي
المنتخب الفرنسي
أ ش أ
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تأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر 2021، بعد الفوز على المنتخب المجري بنتيجة 35 - 32.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري بنتيجة 14 - 12، قبل أن يتدارك المنتخب الفرنسي خسارته ويستطيع التعادل مع أحداث الشوط الثاني بنتيجة 30 - 30.
ولجأ المنتخبان للوقت الإضافي والذي نجح الديوك في إنهائه لصالحهم بنتيجة 35 - 32، ويصعدوا لنصف النهائي.

وحصل بينس بانهيدي لاعب دائرة المنتخب المجري على أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة منتخب بلاده بعدما سجل 6 أهداف.

ويلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي مع نظيره السويدي والذي صعد على حساب منتخب قطر بعدما فاز بنتيجة 35-23.

ويقام نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على صالة استاد القاهرة الدولي.

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