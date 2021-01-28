محمد سند: سنعود أقوى فى الأوليمبياد

أعرب محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد عن إحباطه الشديد من خسارة مباراة الدانمارك "خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمناه".وقال سند، في تصريحاته عقب المباراة: "لا نستحق الخسارة لكنها الرياضة لا بد من فائز ومهزوم، والحظ لم يحالفنا في نهاية اللقاء".وتابع: "العالم بأكمله شاهد قوة مصر الآن والدور الكبير الذي قدمناه في البطولة، فخور جدا باللاعبين والجهاز الفني الجميع كان على قدر المسؤولية".وعن مفاجأة الدنمارك داخل الملعب كشف: "نعلم جيدا أن الدنمارك فريق قوي وبطل العالم، لكننا أيضا فريق جيد ويمكنه المنافسة لذلك دخلنا اللقاء وهدفنا تحقيق الفوز فقط لكن لم يكتمل الأمر".واختتم تصريحاته: "لا يمكن لوم أي شخص على حزنة خلال اليومين المقبلين، لكن أثق في قدرتنا على العودة مجدا والتحضير للأولمبياد لتقديم أداء أفضل".