رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مونديال اليد.. إسبانيا تفوز على النرويج 31-26 وتتأهل لمواجهة الدنمارك

الخميس 28/يناير/2021 - 12:16 ص
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
أ ش أ
طباعة
تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021"، بعد فوزه مساء الأربعاء على نظيره منتخب النرويج بنتيجة 31-26، في اللقاء الذي جمعهما على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 21-15، وفي الشوط الثاني واصلت إسبانيا تقدمها وأنهت المباراة لصالحها بفارق خمسة أهداف عن النرويج بنتيجة 31-26.

وتأهل بذلك المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي لمونديال اليد، حيث سيواجه منتخب الدنمارك في الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة، بعد فوز الأخير على منتخب مصر.

وعقب اللقاء، حصل رودريدو دوراليس حارس منتخب إسبانيا على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً كبيرًا في المباراة وتصدى للعديد من الفرص.

موضوعات متعلقة

محامي عباس أبوالحسن يكشف تفاصيل التعدى عليه من طبيب أسنان

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

اليوتيوبر أحمد حسن يتهم فتاة باستدراجه لشقتها لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

يوفنتوس يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على سبال

فرنسا تفوز على المجر وتصعد لنصف نهائى مونديال اليد

مونديال اليد.. إسبانيا تفوز على النرويج 31-26 وتتأهل لمواجهة الدنمارك

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى

هشام عبد الدايم: الملخص من أهم العناصر فى المقال العلمى

قريبًا «مسارات الفكر والحياة» فى نسخته العربية عن دار ظلال

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية