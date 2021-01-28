مونديال اليد.. إسبانيا تفوز على النرويج 31-26 وتتأهل لمواجهة الدنمارك

تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021"، بعد فوزه مساء الأربعاء على نظيره منتخب النرويج بنتيجة 31-26، في اللقاء الذي جمعهما على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 21-15، وفي الشوط الثاني واصلت إسبانيا تقدمها وأنهت المباراة لصالحها بفارق خمسة أهداف عن النرويج بنتيجة 31-26.وتأهل بذلك المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي لمونديال اليد، حيث سيواجه منتخب الدنمارك في الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة، بعد فوز الأخير على منتخب مصر.وعقب اللقاء، حصل رودريدو دوراليس حارس منتخب إسبانيا على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً كبيرًا في المباراة وتصدى للعديد من الفرص.