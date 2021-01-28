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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

السويد تتأهل لنصف نهائى مونديال اليد بالفوز على قطر 35-23

الخميس 28/يناير/2021 - 12:15 ص
منتخب السويد
منتخب السويد
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نجح منتخب السويد في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه الكاسح على منتخب قطر بنتيجة 35-23 في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في إطار الدور ربع النهائي لمونديال اليد والمقام في مصر حتي يوم 31 من الشهر الجاري.

سيطر منتخب السويد على المباراة منذ بدايتها، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 14 - 10، قبل أن يتألق لاعبوه في الشوط الثاني وسط استسلام تام من لاعبي العنابي، الذي فقدوا الأمل في اللقاء لتنتهي المباراة بفارق 12 هدف.

وحصد جائزة رجل المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى منتخب السويد، بعد تألقه ومساهمته في تأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي لبطولة مصر 2021.

ويواجه منتخب السويد الفائز من مواجهة منتخب فرنسا أمام المجر في الدور نصف النهائي لبطولة مصر 2021، المقامة حاليًا، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 30 - 30 ولجوء الفريقين للوقت الإضافي.

بينما تحددت مواجهة نصف النهائي الآخر التي تجمع منتخب الدنمارك الذي أقصى منتخب مصر مستضيف البطولة برميات الترجيح، ونظيره منتخب إسبانيا الذي فاز على النرويج في الدور ربع النهائي.

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