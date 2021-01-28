مدرب منتخب مصر لليد: فخور بالأداء أمام الدانمارك

أعرب روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عن فخره بأداء المنتخب والقتال حتى الثانية الأخيرة أمام الدنمارك حامل لقب بطولة العالم.وخسر منتخب مصر أمام الدنمارك في ربع نهائي بطولة العالم في نسختها رقم 27 بنتيجة 4-3 في الرميات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي وأربعة أشواط إضافية بالتعادل 35-35.وقال باروندو في المؤتمر الصحفي للقاء: "ليس لدي ما أقوله تحديدا بعد هذه المباراة.. كنا نلعب أمام بطل العالم، بالتأكيد الدنمارك فريق قوي جدا لكن لم نكن محظوظين في النهاية وخسرنا بالرميات الترجيحية.. فخور بما قدمه اللاعبون حتى الثانية الأخيرة والكفاح حتى النهاية".وأضاف: "لعبنا أمام فريق قوي هو بطل العالم حتى اللحظة الحالية، والفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل أي مباراة في هذه النسخة حتى الآن".وواصل المدير الفني الإسباني: "الوقت غير مناسب الآن لتحليل المباراة والحديث عن الأخطاء، لعبنا 20 دقيقة إضافية وبالتأكيد اللاعبون تعرضوا لإجهاد كبير لكن سعيد بالأداء القوي والرائع".واختتم تصريحاته: "هدفي الآن هو مواصلة التطور من أجل المستقبل، لدينا فريق قوي ونجح في منافسة كبار العالم".