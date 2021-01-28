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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانى: المشروعات القومية الجارى تنفيذها محور جذب للاستثمارات الأجنبية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:11 ص
أشرف أبو الفضل
أشرف أبو الفضل
كريمة أبو زيد- السيد السعدني
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قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية العملاقة التي تتم إقامتها في مختلف محافظات مصر، مثل المشروع القومي العملاق للطرق، ومزارع الثروة السمكية، ومستقبل مصر الزراعي، ومشروع القطار الكهربائي، وإنشاء مترو أنفاق الإسكندرية، واستكمال مراحل جديدة في مترو أنفاق القاهرة، سوف تعبر بمصر نحو المستقبل الأفضل، وتحل المشاكل والأزمات الاقتصادية للأبد.

وأشار «أبو الفضل»، إلى أن حجم المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقًا واعدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية في البلاد.

وأكد أن مناخ الاستثمار في مصر يجتذب شركات عالمية وعربية عدة للاستثمار في مختلف المجالات، مضيفًا أن المشاريع العملاقة كشفت مقدرة مصر على الدخول في مشاريع هائلة بإمكانيات كبيرة لتغيير الواقع في مصر صناعيًا وزراعيًا وعلى مستوى الطاقة والخدمات.

وأوضح «أبو الفضل»، أن ما ينفذ في مصر من مشاريع يعد إعادة بناء جديدة للوطن، وضخ للدماء في مختلف مفاصله الاقتصادية، كما أنه انعكس بشكل واضح على معدلات التضخم والفقر والبطالة، والتي انخفضت جميعها بصورة فعلية خلال حكم الرئيس السيسي، رغم زيادة عدد السكان.

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