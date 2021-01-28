بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان لوزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية.وقال "إمام" في بيانه: "أنه بسبب الإهمال وعدم تنفيذ قرارت الإزالة فقد 25 مواطنا حياتهم وأصيب العشرات في انهيار7 منازل بحي أول وثاني المحلة".وشدد "إمام" على ضرورة أن تفوق الإدارة المحلية من غفوتها وتنفذ قرارات الإزالة وتنقذ حياة الناس وإلا كانت متهمة بالقتل نتيجة الإهمال.وأشار رئيس حزب العدل إلى أن أخر الكوارث كانت السبت 23 يناير الجاري بشارع كميدار بأبو راضي بحي أول ألمحلة والذي تسبب انهيار منزل في وفاة 6 مواطنين و3 مصابين.وحذر "إمام" من أن عشرات البيوت تشكل خطرًا داهمًا وتهدد حياة ساكنيها والمارين بجوارها، لافتًا إلى أن لم تفق الإدارة المحلية من غيبوبتها وتنفذ قرارات الازالة فلن يكون الحادث الأخير.