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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«Da 5 Bloods».. أفضل فيلم لعام 2020 فى أمريكا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:07 ص
فيلم الأخوة الخمسة
فيلم الأخوة الخمسة
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أعلن المجلس الوطنى الأمريكى لمراجعة الأفلام اختيار فيلم "الأخوة الخمسة" أو "Da 5 Bloods" عن دراما الحرب كأفضل فيلم لعام 2020.

وقد قام المخرج الأمريكى الشهير "سبايك لى" بإخراج فيلم "الأخوة الخمسة"، الذى تم إنتاجه عام 2020، حيث ساهم "لي" في كتابة السيناريو وإنتاج الفيلم.. وتقاسم بطولته كل من "جوناثان ميجورز"، "ديلروى ليندو، و"ميلانى ثييرى"، وباول والتر هوزر"، و" جاسبير باكونين" ونخبة من أبطال هوليوود.. وقد حصل "سبايك لي" على جائزة أفضل مخرج حيث تمكن ببراعة من تجسيد مشاعر قامى المحاربين الذين عادوا إلى فيتناوم بعد عقود من الحرب لإعادة جثة صديقهم الذى سقط فى ساحة القتال.

كما تم اختيار طاقم الممثلين، بما فى ذلك ديلروي ليندو، وكلارك بيترز، ونورم لويس، وتشادويك بوسمان، وإيزياه ويتلوك جونيور – كأفضل فريق تمثيلى.. كذلك حصل اسم الممثل "بوصمان"، الذى توفى متأثرا بإصابته بالسرطان أغسطس الماضى على لقب أيقونة فنية.. كذلك، وفاز "ريز أحمد" على جائزة أفضل ممثل عنف فيلم "The Sound of Metal "، وحصل النجم "بول راسى" على جائزة أفضل ممثل مساعد.. وحصلت النجمة "كاراى موليجان" على وسام أفضل ممثلة فئة المواهب الشابة.. وفازت أيضا الممثلة "مينارى يوم هو، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

وفاز فيلم "سيول" على جائزة المجلس الوطنى الأمريكى لمراجعة الأفلام كأفضل فيلم رسوم متحركة.. وفيلم "La Llorona" كأفضل فيلم أجنبى، بينما فاز فيلم "الوقت" كأفضل فيلم وثائقى.

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