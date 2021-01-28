السودان يدشن مشروعات استراتيجية بالحدود الشرقية

دشن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، انطلاق العمل في عدد من المشروعات الاستراتيجية على الحدود الشرقية خلال زيارته التفقدية للمنطقة مساء الأربعاء.وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم، أن المشروعات شملت عددًا من الطرق والكباري والمعابر، وتضطلع بتنفيذ تلك المشروعات عدد من شركات القوات المسلحة التابعة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين.ووجه رئيس هيئة الأركان السوداني، الجهات المنفذة بمضاعفة الجهود حتى يتم إنجاز العمل في أقل فترة زمنية.وأشار البيان إلى أن تلك المشروعات تخدم القوات المسلحة في إطار القيام بواجبها الدفاعي وحماية الحدود، إلى جانب الإسهام في التنمية في هذه المناطق الحدودية، بما يمثل قيمة مضافة لمدخلات الاقتصاد الوطني والبنية التحية المهمة خاصة في هذه المنطقة الزراعية، مما يحقق طفرة تنموية غير مسبوقة.ورافق رئيس هيئة الأركان السوداني، خلال الزيارة، الأمين العام لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة، ومديري شركات "زادنا" و"علا العقارية- شواهق"، والمستشار الهندسي للقائد العام للقوات المسلحة، وقائد سلاح المهندسين، وعدد من الجهات التي تضطلع بالتنفيذ، فيما كان في استقباله بقيادة القوات المسلحة في القضارف (شرق السودان)، نائب رئيس هيئة الأركان، الفريق الركن عبدالله البشير الصادق، وقادة المنطقة العسكرية الشرقية والفرقة الثانية مشاة وعدد من قادة التشكيلات.