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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

خسرنا مباراة وربحنا الاحترام.. «المصريين الأحرار» يثني على منتخب اليد

الخميس 28/يناير/2021 - 12:05 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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وجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، تحية تقدير واعتزاز لكل شباب المنتخب المصري لكرة اليد على الأداء المشرف والبطولي من أبناء النيل أمام منتخب الدنمارك بدور الثمانية من بطولة كأس العالم.

وقال الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالحزب، إن شباب المنتخب الوطني عبروا عن مصر الجديدة وكانوا على مشارف الفوز وجهودهم حازت إشادة الجميع بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وغالبية الحكومة وعموم الشعب المصرى.

وأضاف البناني، أن شبابنا الأبطال قدموا ملحمة في مباراة أبهرت الجميع ويستحق الفريق والجهاز الفني والاتحاد المصرى لكرة اليد كل الشكر والتقدير، مشيرًا إلى أن مصر خسرت المباراة وفازت باحترام العالم أجمع، وستواصل على خطوات التقدم وننتظر من المنتخب بقوة حصد ميدالية في الدورة الأولمبية المنتظرة.

واختتم قائلا: "نقدم باسم الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ولجنة الشباب والرياضة تحية من القلب لما قدموه من أداء رائع، ونتمنى التوفيق والنجاح في بطولات ولقاءات آخرى"، مؤكدا أن الرياضة أحد القوى الناعمة وهي أحد الأدوات الهامة للعلاقات الخاصة السياسية والاقتصادية وأسهل الطرق لتقريب الاتجاهات.

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