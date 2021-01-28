أمريكا تبحث مع نظيريها البريطانى والألمانى تعافى الاقتصاد الدولى

بحثت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية هاتفيا مساء الأربعاء مع نظيرها البريطاني ريشي سوناك العديد من القضايا ذات الأولوية المشتركة بين البلدين من بينها جهود القضاء على جائحة كورونا ودعم تعافي الاقتصاد العالمي ومحاربة عدم التكافؤ ومواجهة التهديد الناجم عن التغير المناخي.وأكدت يلين خلال الاتصال، حسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، على أهمية التعاون القوي القائم بين الدولتين والحرص على تنسيق العمل سويا خلال اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها بريطانيا في شهر يونيو المقبل.وفي سياق متصل ناقشت الوزيرة الأمريكية، في اتصال هاتفي مع نظيرها الألماني أولاف شولز جهود تعافي الاقتصاد الدولي جراء جائحة كورونا وعلى التزام بلادها بالمشاركة في مناقشات منظمة الأمن والتعاون الأوربي حول النظام الضريبي الدولي وأهمية التوصل إلى اتفاق قريب يغطي هذه القضية الهامة كما بحثت تعزيز الشراكة بين البلدين.