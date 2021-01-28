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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عشرات الآلاف من المصوتين الجمهوريين يغيرون ولائهم بعد اقتحام الكونجرس

الخميس 28/يناير/2021 - 06:14 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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قام أكثر من 30 ألف عضو مسجل في الحزب الجمهوري الأمريكي بتغيير تسجيلهم الانتخابي خلال الأسابيع الماضية بعد اجتياح مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول الخاص بالكونجرس.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني الأربعاء، أن الموجة الهائلة من الانشقاقات تعتبر عملية خروج غير مسبوقة في تاريخ الحزب الجمهوري وقد تتسبب في المزيد من المشاكل للحزب الذي يحاول إيجاد مساره مرة أخرى بعد خسارة السباق الانتخابي الرئاسي والأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الانشقاقات قد تكون مجرد بداية، حيث يعتبر الـ30 ألف منشق من ولايات قليلة أبرزهم بنسلفانيا التي شهدت تغيير أكثر من 10 آلاف مصوت ولائهم عن الحزب الجمهوري.

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