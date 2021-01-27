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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فراعنة اليد في عيون العالم.. إشادات واسعة وحزن شديد لخسارتهم أمام الدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:51 م
منتخب الفراعنة لكرة
منتخب الفراعنة لكرة اليد
محمد عمر
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ودع منتخب الفراعنة لكرة اليد، الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية، بعد الخسارة من الدنمارك عقب مباراة مثيرة قدم خلالها لاعبو المنتخب مباراة تاريخية لاقت استحسان الجميع وتقديرهم.

ومع إعلان الاتحاد الدولي لكرة اليد نتيجة المباراة بين المنتخبين، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات عليها مشيدة بأداء الفريق المصري وبالروح القتالية التي تحلوا بها طوال مشوارهم بالمسابقة وخاصة هذه المباراة.

وتعليقا على نتيجة اللقاء قال Jan Skaper من سلوفينيا في تعليق له على صحفة الاتحاد الدولي، إن هذه المباراة تستحق أن توصف بمعركة حربية، مشددا على أن المصريين من حقهم أن يفخروا بفريقهم الذي أثبت قدرته على مواجهة الفرق الدولية بكل ندية.

أما فريق كرة اليد الأمريكية وعبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وصف المباراة، بالمواجهة المجنونة، معربا عن خالص تهانيه لكلا الفريقين على الأداء الرائع حتى النهاية.

فيما أكد "Donatello Prunella" أحد المشجعين ومتابعي اللقاء أن مصر هي من كانت تستحق التأهل، مؤكدا أن الفريق الدنماركي قدم مستوى سيئ مقارنة بنظيره المصري.

المشجع "ميمو أليكس" من أمستردام، أكد أن هذه المواجهة رائعة وكانت مصر قوية للغاية، ولعبت بشكل جيد ولكن حظها كان سيئ ما جعلها تخسر المباراة.

واتفق مع هؤلاء "مارتن فان جيروين"، واصفا المباراة بالمثيرة، وأن كلا الفريقين استحق الفوز، مؤكدا أن مباراة مصر والدنمارك زادت من حبه وإعجابه كثيرا لهذه اللعبة، مضيفا "خالص احترامي للفراعنة الفريق المذهل".

أما "Ronnie Bergman"، أحد المتابعين رأى أن مصر خسرت المباراة لكنها فازت بقلوب الكثيرين، حيث قدمت أداء رائع خلال مواجهة الدنمارك، واتفقت معه "جوديت راكز" من المجر، مشيرة الى أن الدنمارك هي من فازت بالمباراة لكن مصر ظفرت بقلوبنا.
فراعنة اليد في عيون العالم.. إشادات واسعة وحزن شديد لخسارتهم أمام الدنمارك
فراعنة اليد في عيون العالم.. إشادات واسعة وحزن شديد لخسارتهم أمام الدنمارك
فراعنة اليد في عيون العالم.. إشادات واسعة وحزن شديد لخسارتهم أمام الدنمارك
فراعنة اليد في عيون العالم.. إشادات واسعة وحزن شديد لخسارتهم أمام الدنمارك
فراعنة اليد في عيون العالم.. إشادات واسعة وحزن شديد لخسارتهم أمام الدنمارك
فراعنة اليد في عيون العالم.. إشادات واسعة وحزن شديد لخسارتهم أمام الدنمارك

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