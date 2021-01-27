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محافظات

محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:44 م
اللواء طارق الفقي،
اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، ترافقه الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد حسن ياسين، مدير فرع التأمين الصحي بسوهاج ود.غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، بحضور الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفي الهلال والدكتور محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ والدكتور عمرو العرشي، مسؤول التطعيمات بمديرية الصحة فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية من داخل مستشفى الهلال بسوهاج.

ومع بداية التطعيم، أكد محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة أن حماية الأطقم الطبية من أولويّات الدولة المصرية.

قال وكيل وزارة الصحة إنه تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن اللقاح الصيني أثبت فاعلية في التجارب الإكلينيكية تصل لـ89% وفي إنتاج أجسام مضادة و99% حماية من الإصابة و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.

في سياق متصل، أكدت مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج أنه تم وصول 1606 جرعة من اللقاح مساء أمس الأول كدفعة أولى وسيتم وصول باقي الدفعات تباعًا.

للتأكيد على مدى أمان وفاعلية اللقاح حرصت الدكتورة رجاء حسين وكيل الوزارة على أن تكون أول من يتم تطعيمه من الفريق الطبي بالمحافظة.

وقدم الدكتور محمد زايد، رئيس قسم الكلى بمستشفي الهلال وأول طبيب يتلقي التطعيم من المستشفي كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى ووزيرة الصحة على حرصهم الدائم على حماية ودعم الأطقم الطبية وتذليل كافة العقبات.

وأعربت هالة عبدالرؤوف، أول أخصائية تمريض تتلقى اللقاح بسوهاج عن سعادتها لوصول اللقاح وتلقيها له.

وقدم طارق الفقي شكره وتقديره للفرق الطبية بمستشفيات سوهاج، فيما أعربت وكيل وزارة الصحة عن تقديرها للتضحيات والمجهودات التي تقدمها الأطقم الطبية خلال تلك الفترة، مؤكدة فخرها بالعمل مع زملائها من الأطقم الطبية خلال تلك الفترة.
محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية
محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية
محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية
محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية
محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية
محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية

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