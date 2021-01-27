العثور على أنثى دولفين نافقة بأحد شواطئ الغردقة

عثرت محميات البحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء، على أنثى دولفين نافقة بمنطقة عش الملاحة على بعد 35 كيلو متر شمال شواطئ الغردقة في حالة تعفن وتحلل شديدة، ويرجح اصطدامها برفاس أحد المراكب وتم تشكيل فريق فحص من دكاترة المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة لتحديد سبب النفوق وإعداد تقرير.و تلقى الدكتور محمود عبد الراضي، مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، بلاغًا من محميات البحر الأحمر يفيد العثور على أنثى دولفين نافقة بمنطقة غير مأهولة بالسكان تبعد 35 كم شمال شواطئ مدينة الغردقة (طولها 2 متر) وفي حالة تعفن وتحلل شديدة، ويرجح اصطدامها برفاس أحد المراكب.وقرر مدير المعهد القومي لعلوم البحار، تشكيل فريق فحص بالتنسيق بين المعهد ومحميات البحر الأحمر مكون من الدكتور أشرف صديق محمد، والدكتور ياسين عبد المقصود، والدكتور أحمد على مصطفى من جهاز شؤون البيئة.وتم سحب جثته إلى قرب المنطقة الشاطئية، وكانت هناك صعوبة في تحنيطه، ليتم دفنه في مدفن صحي.