منتخب مصر يحصد المركز السابع فى مونديال اليد

بعد نهاية مباريات دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة لليد، مصر 2021، تحددت المراكز من الخامس إلى 32 في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.وأنهت مصر مشوارها في البطولة بالمركز السابع، بعد الخسارة أمام الدنمارك برميات الترجيح.والإنجاز الأفضل لمصر كان مع الجيل الذهبي واحتلال المركز الرابع في نسخة عام 2001 بفرنسا.