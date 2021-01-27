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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 أشخاص بكسور وجروج في حادث سير بالبحيرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:35 م
ي حادث سير بالبحيرة
ي حادث سير بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح متعددة إثر إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية أمام مدخل مدينة النوبارية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام مدخل مدينة النوبارية ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالفحص تبين للمقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث غرب النوبارية إصابة عبد العزيز خميس فرج، 45 سنة، مقيم النوبارية بكدمات متفرقة بالجسم وشيرين عبد العزيز، 20 سنة باشتباه شرخ باليد اليسرى وفرج خميس فرج، 28 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم ورقية محمد مبارك 4 شهور وأحمد عبد العزيز فرج 7 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وجاري تقديم الإسعافات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

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