«القوى العاملة» تطلب ممرضين للعمل بأحد مستشفيات أسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، وذلك بأحد المستشفيات بأسيوط، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمستشفى، تمريض، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تمريض، وألا يقل عمره عن 20 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على الرقم 01062070020، والتواصل مع المدير المسئول صابر عبد الفتاح، أو التوجه لمقر المستشفى في 13 شارع التحرير، أول أسيوط.