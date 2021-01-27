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سياسي

«المصريين الأحرار» يوجه تحيه اعتزاز لأبطال اليد على الأداء المشرف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:25 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
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وجه حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، تحية تقدير واعتزاز لكل شباب المنتخب المصرى لكرة اليد على الأداء المشرف والبطولى من أبناء النيل أمام منتخب الدنمارك.

وقال الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالحزب، إن شباب المنتخب الوطني عبروا عن مصر الجديدة، وكانوا على مشارف الفوز وجهودهم حازت إشادة الجميع، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغالبية الحكومة وعموم الشعب المصرى.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بالحزب، أن شبابنا الأبطال قدموا ملحمة في مباراة أبهرت الجميع ويستحق الفريق والجهاز الفني والاتحاد المصرى لكرة اليد كل الشكر والتقدير.

وأشار إلى أن مصر خسرت المباراة وفازت باحترام العالم أجمع، وستواصل على خطوات التقدم وننتظر من المنتخب بقوة حصد ميدالية في الدورة الأولمبية المنتظرة.

واختتم قائلا: "أننا نهنئ باسم الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب ولجنة الشباب والرياضة، تحية من القلب لما قدموه من أداء رائع، ونتمنى التوفيق والنجاح في بطولات ولقاءات أخرى"، مؤكدا أن الرياضة قوى الناعمة وهى إحدى الأدوات الهامة للعلاقات الخاصة السياسية والاقتصادية وأسهل الطرق لتقريب الاتجاهات".

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