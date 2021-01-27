«الإحصاء»: 1.6 مليار دولار واردات مصر من الفول والسمسم

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من فول الصويا إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.ولفت تقرير الإحصاء إلى ارتفاع واردات السمسم إلى 120.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 77.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.يشار إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم قد بلغت 57 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2020 مقابل 63.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.