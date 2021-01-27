رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«دموعك غالية».. من هو يحيى خالد الذى بكى بعد خسارة منتخب اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:11 م
يحيى خالد
يحيى خالد
هاجر رضا
طباعة
يحيى خالد شاب في منتصف العشرينات من عمره، من العناصر الواعدة والمميزة في المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر يناير 2021.

خرج "فراعنة اليد" من البطولة بخسارة أمام منتخب الدنمارك، حيث اختلفت مشاعر لاعبى منتخب مصر إلا أن صورة اللاعب يحيي خالد هي التى تصدرت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد دموعه التي سقطت حزنًا على خروج المنتخب.

حصل يحيى خالد، الظهير الأيمن للفراعنة، على لقب رجل المباراة، بعد تسجيله 6 أهداف من أصل 9 تصويبات على مرمى سلوفينيا خلال اللقاء الماضي، فهو يعد من أبرز نجوم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد فقد ساهم بشكل كبير في حصد الفراعنة لقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة عام 2019 بتونس.

ولد يحيى عام 1996 وبدأ ممارسة كرة اليد في سن السادسة وانضم لمنتخب مصر للناشئين عام 2012، وحصد ذهبية بطولة البحر المتوسط في أول مشاركة دولية له عام 2015.

وجذب أنظار نادي الزمالك بعد تألقه مع فريقه السابق الجزيرة، لينضم إلى صفوف القلعة البيضاء على سبيل الإعارة عام 2016، وواصل تألقه مع الفارس الأبيض مما دفع الإدارة للتعاقد معه بشكل نهائي عام 2017، وخلال تواجده بالزمالك حقق العديد من البطولات، إذ توج بدوري أبطال أفريقيا مرتين عام 2017 و2018، وحقق لقب السوبر الأفريقي مرتين عام 2018 و2019، وكذلك لقب الدوري المصري عامي 2018 و2019.

واحترف الدولي المصري بنادي فيسبريم المجري بناء على ترشيح من الإسبانى ديفيد ديفيز، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، والذي أعجب بأداء اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك العام الماضي، وحضر بعدها وفد من النادي المجري وأتم الاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك في يوليو 2019، على أن تستمر الإعارة لمدة موسمين.

وشارك نجم منتخب مصر مع ناديه المجري في عدة بطولات منها بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وبطولة شرق أوروبا، سجل فيهم 93 هدفًأ، كما تصدر قائمة هدافي فريقه برصيد 22 هدف بعد 5 مباريات من استئناف نشاط كرة اليد مرة أخرى بعد التوقف الذي استمر عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولعب خالد مع منتخب الفراعنة 90 مباراة دولية شهدت مشاركته في كأس العالم للشباب عام 2017 و2019، وتوج نجاحه مع المنتخب الأول بالفوز ببطولة أمم إفريقيا 2020.

موضوعات متعلقة

«الغيرة القاتلة».. 3 تلميذات يسممن زميلاتهن المتفوقات بالإسكندرية

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

يوفنتوس يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على سبال

فرنسا تفوز على المجر وتصعد لنصف نهائى مونديال اليد

مونديال اليد.. إسبانيا تفوز على النرويج 31-26 وتتأهل لمواجهة الدنمارك

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى

هشام عبد الدايم: الملخص من أهم العناصر فى المقال العلمى

قريبًا «مسارات الفكر والحياة» فى نسخته العربية عن دار ظلال

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية