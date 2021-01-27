«دموعك غالية».. من هو يحيى خالد الذى بكى بعد خسارة منتخب اليد

يحيى خالد شاب في منتصف العشرينات من عمره، من العناصر الواعدة والمميزة في المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر يناير 2021.خرج "فراعنة اليد" من البطولة بخسارة أمام منتخب الدنمارك، حيث اختلفت مشاعر لاعبى منتخب مصر إلا أن صورة اللاعب يحيي خالد هي التى تصدرت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد دموعه التي سقطت حزنًا على خروج المنتخب.حصل يحيى خالد، الظهير الأيمن للفراعنة، على لقب رجل المباراة، بعد تسجيله 6 أهداف من أصل 9 تصويبات على مرمى سلوفينيا خلال اللقاء الماضي، فهو يعد من أبرز نجوم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد فقد ساهم بشكل كبير في حصد الفراعنة لقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة عام 2019 بتونس.ولد يحيى عام 1996 وبدأ ممارسة كرة اليد في سن السادسة وانضم لمنتخب مصر للناشئين عام 2012، وحصد ذهبية بطولة البحر المتوسط في أول مشاركة دولية له عام 2015.وجذب أنظار نادي الزمالك بعد تألقه مع فريقه السابق الجزيرة، لينضم إلى صفوف القلعة البيضاء على سبيل الإعارة عام 2016، وواصل تألقه مع الفارس الأبيض مما دفع الإدارة للتعاقد معه بشكل نهائي عام 2017، وخلال تواجده بالزمالك حقق العديد من البطولات، إذ توج بدوري أبطال أفريقيا مرتين عام 2017 و2018، وحقق لقب السوبر الأفريقي مرتين عام 2018 و2019، وكذلك لقب الدوري المصري عامي 2018 و2019.واحترف الدولي المصري بنادي فيسبريم المجري بناء على ترشيح من الإسبانى ديفيد ديفيز، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، والذي أعجب بأداء اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك العام الماضي، وحضر بعدها وفد من النادي المجري وأتم الاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك في يوليو 2019، على أن تستمر الإعارة لمدة موسمين.وشارك نجم منتخب مصر مع ناديه المجري في عدة بطولات منها بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وبطولة شرق أوروبا، سجل فيهم 93 هدفًأ، كما تصدر قائمة هدافي فريقه برصيد 22 هدف بعد 5 مباريات من استئناف نشاط كرة اليد مرة أخرى بعد التوقف الذي استمر عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.ولعب خالد مع منتخب الفراعنة 90 مباراة دولية شهدت مشاركته في كأس العالم للشباب عام 2017 و2019، وتوج نجاحه مع المنتخب الأول بالفوز ببطولة أمم إفريقيا 2020.