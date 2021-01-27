إدارة بايدن: لن نعود للاتفاق النووى إلا إذا احترمت إيران التزاماتها

أكد أنتوني بلينكن ‏وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تعود للاتفاق النووي إلا إذا احترمت إيران التزاماتها.وأوضح وزير الخارجية بإدارة الرئيس جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، أنهم بعيدون عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، متهما إياها بعدم الامتثال للقوانين على أكثر من صعيد.وقال ‏وزير الخارجية الأمريكي، إنه إذا عادت إيران للاتفاق ستشكل واشنطن فريق خبراء لبحث عودتها.وأضاف "سنبحث مع حلفائنا اتفاقا أطول مدة مع إيران"، مشيرا إلى أن إيران حاليا لا تمتثل بالاتفاق النووي وعودتها ستتطلب وقتا.وأكد ‏وزير الخارجية الأمريكي أنه إذا امتثلت إيران بالكامل للاتفاق ستقوم الولايات المتحدة بنفس الأمر.