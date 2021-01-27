صدور رواية «استدعاء ذاتى» للأمريكى بليك كراوتش

صدرت اليوم عن دار المحروسة للنشر رواية «استدعاء ذاتي»، للكاتب الأمريكي بليك كراوتش، وهي الرواية التي اختيرت كأفضل رواية خيال علمي في استفتاء موقع جودريدز للكتب لعام 2019.يُذكر أن هذه هي الرواية الثانية التي تصدرها دار المحروسة للكاتب، وبترجمة الشاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف، بعد رواية «المادة السوداء» التي صدرت منذ عامين.يقول المترجم عبد الرحيم يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الرواية تدور حول المحقق باري ساتون من شرطة نيويورك، والذي ينطلق في مهمة عسيرة للتحقيق في ظاهرة قاتلة هي متلازمة الذاكرة الزائفة، وهي اختلال عقلي قاتل يدفع ضحاياه إلى الجنون عندما تعاودهم بشكل رهيب ذكريات حياة لم يعيشوها قط.وعلى جبهة أخرى، تسعى المتخصصة في علم الأعصاب هيلينا سميث لخلق تكنولوجيا تسمح لنا بالحفاظ على ذكرياتنا الثمينة، في محاولة منها لإنقاذ أمها من مرض الألزهايمر.وفي لحظة ما يلتقي الاثنان في محاولة لإنقاذ العالم من هذا الشر المحدق الذي يحول الحياة الإنسانية إلى جحيم لا يطاق وكابوس متصل.جدير بالذكر أن «بليك كراوتش» كاتب وسيناريست أمريكي من مواليد عام 1978، ويعد من الأسماء المعروفة في قائمة أفضل الكتب مبيعًا.