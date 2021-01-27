«البرنامج الرئاسي» يؤكد دعمه لمبادرة تطوير الريف المصري

أكد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، فرصة عظيمة لتحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصري بشكل عام، ولريف مصر بصفة خاصة.وقال في بيان له اليوم: "نؤكد دائما نحن شباب البرنامج الرئاسي على دعمنا لهذه المبادرة التي ستكون قوة دفع للصناعة المصرية والاقتصاد المصري"، مؤكدين أنها تمثل تحديا كبيرا لتغيير واقع ملايين المصريين.