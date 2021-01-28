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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالأسماء.. ظهور المشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 05:44 ص
مشاهير مع طبيب الأسنان
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
هاجر رضا
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أثيرت حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ بسبب ظهور عدد من مشاهير الفن مع طبيب الأسنان المتحرش، ويرصد «الدستور» أبرز الفنانين الذين ظهروا معه، وذلك في سياق السطور التالية:

منذ فترة ليست بعيدة اتهم الفنان عباس أبو الحسن طبيب الأسنان الشهير بالتحرش به، إلا أنه بالبحث اتضح أن الطبيب معروف جيدًا في الوسطين الإعلامي والفني، وصديق لكثير من الشخصيات العامة.

وظهر الطبيب المتحرش من قبل مع عدد من الفنانين الذين ترددون على عيادته، وأبرزهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي، وزوجها المنتج محمد مختار، والفنان يوسف شعبان، والفنان أحمد السقا، والفنانة رانيا يوسف، والفنان خالد سرحان، والفنانة نيللي، ومصطفى قمر، ومادلين طبر، والإعلامي توفيق عكاشة، والفنان محمد هنيدي.

جدير بالذكر، أنه تقدم مع عدد من الأشخاص ببلاغ لمكتب النائب العام في سبتمبر الماضيضد الطبيب المتحرش، حتى ألقى القبض عليه قبل يومين، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش
مشاهير مع طبيب الأسنان المتحرش

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