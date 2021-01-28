أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021

أسعار مواد البناء في مصر اليوم سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس، ويقدم " الدستور " لكم كافة أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يناير في العام الجديد 2021 بالأسواق المحلية.

أسعار الحديد اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر 1 - حيث سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، مابين 13500 حتى 13650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وبلع سعر الطن للمستهلك حوالي 13800 حتى سعر 14000.



2 - وبلغ سعر حديد بشاي اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، حوالي 13500 جنيه، وشهد سعر حديد المراكبي حوالي 13300 جنيه، بينما سجل حديد مصر ستيل اليوم 13300.



3 - وسجل سعر حديد المصرين اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، حوالي 13500 جنيه للطن الواحد، بينما سجل حديد عز اليوم حوالي 13700 جنيه، وبلغ سعر حديد العتال حوالي 13450 جنيها، وأخيرًا.. يصل سعر حديد عطية ما يقرب إلى 13400 جنيه. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس، ويقدم " الدستور " لكم كافة أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يناير في العام الجديد 2021 بالأسواق المحلية.1 - حيث سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، مابين 13500 حتى 13650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وبلع سعر الطن للمستهلك حوالي 13800 حتى سعر 14000.2 - وبلغ سعر حديد بشاي اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، حوالي 13500 جنيه، وشهد سعر حديد المراكبي حوالي 13300 جنيه، بينما سجل حديد مصر ستيل اليوم 13300.3 - وسجل سعر حديد المصرين اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر، حوالي 13500 جنيه للطن الواحد، بينما سجل حديد عز اليوم حوالي 13700 جنيه، وبلغ سعر حديد العتال حوالي 13450 جنيها، وأخيرًا.. يصل سعر حديد عطية ما يقرب إلى 13400 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر وتستمر عمليات البحث على الانترنت " جوجل " من قبل المستثمرين عن أسعار الأسمنت اليوم في مصر يوميًا، حيث شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021 أستقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في الأسواق.



أسعار مواد البناء اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر



1 - حيث شهد سعر الأسمنت المسلح اليوم في مصر حوالي 770 جنيهًا للطن في الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء حوالي 740 جنيهًا للطن، وشهدت أسعار الأسمنت المخصوص فيما يعادل 730 جنيهًا للطن، وأخيرًا.. سجل أسمنت شوري حوالي 758 جنيهًا للطن،



2 - وشهدت أسعار الأسمنت السويدي 670 جنيهًا للطن في الأسواق المحلية، وسجل سعر أسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن، وبلغ أسمنت السويس 740 جنيهًا، وأسمنت قنا بلغ 725 جنيهًا.