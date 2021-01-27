1661 إصابة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و446 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1661 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 202 ألفًا و323 حالة.وأوضحت الوزارة: أنه تم تسجيل شفاء 2219 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و939 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 432 حالة، إلى جانب 150 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.