حنين حسام تتوجه لقسم الساحل لإتمام إجراءات إخلاء سبيلها

كشف مصدر قضائي، عن أن فتاة التيك توك حنين حسام والصادر بحقها قرار إخلاء سبيل بكفالة ٥ آلاف جنيه سوف تتوجه لقسم شرطة الساحل لدفع مبلغ الكفالة لإتمام إجراءات إخلاء سبيلها من هناك.وكشف المحامي محمد سمير بركات، دفاع المتهمة، أن إجراءات إخلاء السبيل تنتهى يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن تأخر إنهاء إجراءات إخلاء السبيل ترجع إلى أن- غدا الخميس- إجازة رسمية، بمناسبة عيد الشرطة، ثم يوم الجمعة القادم العطلة الأسبوعية، ليكون يوم السبت هو آخر يوم لحنين حسام داخل محبسها.وكانت قد قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل فتاة التيك توك حنين لاتهامها بالاتجار بالبشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة ٥ آلاف جنيه وأيدت قرار إخلاء السبيل.وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدي على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر مقاطع فيديو خارجة على شبكة الإنترنت.