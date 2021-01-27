«حكمت المحكمة».. السيد صالح مديرًا عامًا لإذاعة القرآن الكريم

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نقل السيد صالح كبير المذيعين، الرئيس الأسبق لشبكة إذاعة القرآن الكريم إلى درجة كبير المذيعين وعودته إلى درجة مدير عام السيرة والسنة وهى الدرجة التى كان معيّنًا عليها قبل إسناد رئاسة الشبكة إليه.كما قضت المحكمة بتعويض مالي قدره 15 ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار، إضافة لحكم سابق بتعويض منذ سنتين من الدائره 13 بمجلس الدولة.وشغل السيد صالح درجة مدير عام السيرة والسنة النبوية بإذاعة القرآن الكريم، ثم جاء تعيينه رئيسًا للشبكة ندبًا، والقانون يخوّل لجهة الإدارة إلغاء الندب فى أي وقت، لكنه فوجئ حين جرى استبعاده تعسفيًا من رئاسة الشبكة بنقله لدرجة كبير مذيعين، وحرمانه من درجته الأساسية وهى مدير عام السيرة والسنة النبوية، لذا جاء الحكم منصفا له بعد سنوات من التقاضي، ليعيده إلى الدرجة التى كان معينا عليها.