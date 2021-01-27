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تقارير ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:42 م
صرف معاشات
صرف معاشات
الدستور
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يبحث الكثير من المصريين عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021، يأتي ذلك بعد اعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مؤخرا، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بشره لجميع صارفي المعاشات موعد صرف معاشات شهر فبراير بعد تم زيادة بنسبة 14% وفقا لقانون المعاشات الجديد، وذلك بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، لافتة أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع بواقع 900 جنيهًا منذ يوليو 2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021

وننشر لكم في "الدستور" موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021 لجميع القراء والمتابعين لها تيسيرا وتسهيلا عليكم والتي يتم بما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد علي مستوي جمهورية مصر العربية، كما تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاثنين المقبل، وسيتم صرف معاشات شهر فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لتصل تكلفة صرف المعاشات إلى ما يقارب 18 مليار جنيه.

شرائح صرف المعاشات لشهر فبراير

وتعمل الدولة مؤخرا وبسبب الكارثة الصحيه التي يمر بها العالم اجمع وخاصة مصر من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" علي الحفاظ علي ارواح المصريين بكافة الطرق والاساليب الممكنة وتم نشر مواعيد مختلفة لصرف معاشات فبراير القادم علي 3 شرائح كالاتي:

الشريحة الأولي لصرف المعاشات 

ويبلغ عدد مستحقي المعاش لـ 2.4 مليون مواطن، صرف المعاشات بقيمة تصل إلى 1000 جنيه.

الشريحة الثانية لصرف المعاشات 

وعدد مستحقي المعاش لـ 2.4 مليون مواطن، وهم من يحصلون على أقل من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة لصرف المعاشات 

عدد مستحقي المعاش لـ 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.

كارت ميزة لأصحاب المعاشات


وطورت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصاحب معاش او مستفيد يحمل كارت ميزة او البطاقة الآلية خطة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"، ويبلغ عدد ماكينات الصرف بعدد 12 الآف ماكينة، ويأتي ذلك اعتبارا من اول شهر فبراير القادم.

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